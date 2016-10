SAT.1 Gold 01:25 bis 02:10 Krimiserie Wolffs Revier Der dritte Mann D 2003 16:9 Merken Eines Nachts wird Kiki Wetering in der S-Bahn von einem Mann mit einem Messer bedroht. Als am nächsten Morgen die Leiche des Angreifers gefunden wird, nehmen die Beamten die Ermittlungen auf. Ein Phantombild von Kiki, die in der Nähe des Tatortes gesehen wurde, führt Wolff schließlich ins Krankenhaus. Dort liegt ein junges Mädchen, das Kiki zum Verwechseln ähnlich sieht - es ist ihre Schwester Cordula, die vor Monaten zusammengeschlagen wurde und seither im Wachkoma liegt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Steven Merting (Tom) Tamara Simunovic (Kiki / Cordula Wetering) Franz Braunshausen (Art) Petra Hinze (Frau Rabert-Mühlwein) Gabi Herz (Beate Krüger) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Jürgen Bretzinger Drehbuch: Douglas Wissmann Kamera: Kay Gauditz Musik: Niklaus Glowna, Arno Fisser, George Kochbeck Altersempfehlung: ab 16