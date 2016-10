SAT.1 Gold 17:00 bis 17:50 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Mord mit der Indianer-Lanze USA 1987 2016-10-10 12:45 Merken Zum Gründungstag von Jessicas Heimatstadt haben sich die Bürger zu einer Feier zusammengefunden. Während der Ansprache des Bürgermeisters kommt ein Indianer angaloppiert und schleudert eine Lanze gegen das Rednerpult. George, der Indianer, behauptet, der rechtmäßige Besitzer von Cabot Cove zu sein. Als kurze Zeit später Ad, ein Bewohner der Stadt, mit der Lanze ermordet wird, gerät George unter Verdacht. Doch Jessica glaubt an dessen Unschuld und nimmt die Ermittlungen auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Theodore Bikel (Professor Harold Crenshaw) Heidi Bohay (Donna Crenshaw) Tom Bosley (Sheriff Amos Tupper) Lonny Chapman (Addison Langley) Jack Colvin (Harris Atwater) Gary Lockwood (Tom Carpenter) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Gerald K. Siegel Kamera: Robert C. Moreno Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12