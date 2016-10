SAT.1 Gold 15:20 bis 16:10 Krimiserie Diagnose: Mord Sieben Edelsteine USA 1999 Merken Steve Sloan untersucht einen Mord, der von einem Einbrecher begangen wurde, der es auf einen Diamanten abgesehen hatte. Der Stein ist Teil einer siebenteiligen Kollektion. Am Tatort trifft Steve auf Inspektorin Vanessa von Scotland Yard, die den Täter Connor zu kennen scheint. Mark stellt jedoch bald fest, dass Vanessa nie bei Scotland Yard war. Trotzdem gelingt es ihr wieder, Steve eine Lüge aufzutischen - und bald hat sie einen neuen Diamanten in ihren Besitz gebracht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Stephanie Zimbalist (Vanessa) Rebecca Chambers (Polly) Ron Lea (Ira Janos) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christopher Hibler Drehbuch: Chris Abbott, Steve Brown Kamera: Frank Thackery Musik: Joel Goldsmith