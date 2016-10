SAT.1 Gold 13:40 bis 14:30 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Ärger im Garten Eden USA 1987 Merken Mary Rose, Jessicas Freundin, erhält einen anonymen Brief, dass ihre Schwester Charlotte kürzlich ermordet wurde. Als auf Mary Rose ebenfalls ein Anschlag verübt wird, beschließt Jessica, der Sache auf den Grund zu gehen. Gemeinsam reisen sie nach Eden, Oregon. Dort stellt sich heraus, dass Charlottes Hotel kein gewöhnliches Hotel war, sondern ein Bordell. Und schon bald geraten einige ehrbare Bürger des Ortes unter Verdacht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Joan Caulfield (Mary Rose Welch) Thom Christopher (Willard Manchester) MacDonald Carey (Dr. Lynch) Mills Watson (Glen Roy Sitwell) Betty Garrett (Martha Neilson) Rosanna Huffman (Dora Manchester) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Nick Havinga Drehbuch: John D.F. Black, Paul Savage Kamera: Robert Moreno Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12