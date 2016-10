SAT.1 Gold 09:30 bis 10:20 Familiensaga Falcon Crest Gefährlicher Reiz USA 1986 Merken Bei Skyler handelt es sich Wahrheit um Kit Marlowe. Sie will sich aus dem Staub machen, da ihre falsche Identität aufzufliegen droht, doch Richard hat andere Pläne mit Kit: Er instrumentalisiert sie für seine Vorhaben. Während Maggie glaubt, dass Jeff im Gefängnis sitzt, verbringt der mit der ahnungslosen Vickie ein Wochenende in den Bergen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ana Alicia (Melissa Cumson) David Selby (Richard Channing) Jane Wyman (Angela Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Robert Foxworth (Chase Gioberti) William R. Moses (Cole Gioberti) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Harry Harris Drehbuch: Robert McCullough, Earl Hamner jr., Scott Hamner Kamera: Ken Peach jr. Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6

