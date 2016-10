SWR 03:25 bis 04:10 Reportage Expedition in die Heimat Unterwegs in Schluchten und Tälern am Mittelrhein D 2016 2016-10-10 08:50 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Das Welterbe Oberes Mittelrheintal ist Ziel von Besuchern aus aller Herren Länder und weltbekannt. Anders sieht es in den Seitentälern aus, die lassen die meisten Besucher links liegen. Jens Hübschen macht diese Region zum Ziel bei seiner Expedition durch linksrheinische Täler und Schluchten am Mittelrhein. Er stellt fest: Hier gibt es richtige kleine Paradiese für Wanderer und Kletterer, für Mountainbiker und für Genießer. Jens Hübschen trifft ganz besondere Menschen, er lernt wildromantische Täler kennen, die manchmal zu Schluchten werden, und er entdeckt Orte mit traumhaften Aussichten. Eine Expedition in eine Heimat, in der es noch so viel zu entdecken gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jens Hübschen Originaltitel: Expedition in die Heimat

