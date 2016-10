SWR 23:30 bis 00:10 Kabarett Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mit Gästen D 2016 2016-10-07 02:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Zeiten ändern sich. Was gestern noch selbstverständlich schien, ist heute schon überholt. Brad Pitt und Angelina Jolie sind kein Paar mehr und selbst mit einem Ehrenamt kann man plötzlich Millionen verdienen, wie Franz Beckenbauer gezeigt hat. Florian Schroeder und seine außergewöhnlichen Gäste bringen die Gegenwart kabarettistisch wieder auf Normalniveau. Dieses Mal sind dabei: Hans Werner Olm lebt seinen eigenen Ausnahmezustand. Er hat die bunte Welt Hollywoods für sich entdeckt und stellt fest: Im Alltag tut Außergewöhnliches gut. Er liefert passende Filmzitate für jede Lebenslage, wie beispielsweise "Hasta la vista, Baby". Alain Frei zeigt: Auch Schweizer sind gewöhnliche Europäer, nur mit Geld. Warum erscheinen manche Kulturen als normal und andere als befremdlich? Als neutraler Eidgenosse kann er sogar dem Burkini etwas abgewinnen, solange er von Männern getragen wird. Rolf Miller ist ein Ruhepol in bewegten Zeiten und flüchtet sich gerne in seine wilde Rocker-Vergangenheit. Damals waren die Träger von langen Bärten noch keine Anhänger von IS und Terror, sondern von ZZ Top und AC/DC. Michael Frowin findet das aktuelle Konsumverhalten nicht mehr normal. Damit meint er nicht die vom Innenminister empfohlenen Hamsterkäufe. Auch am Kauf einer herkömmlichen erdbebensicheren Outdoorjacke kann der normale Bürger verzweifeln. Und das obwohl es den Deutschen eigentlich so gut geht wie noch nie. Martina Schwarzmann verzweifelt am normalen Wahnsinn mit den lieben Verwandten. Die Familie sucht man sich bekanntlich nicht aus. Beim Smalltalk über Thermomix und Darmspiegelung sinkt jedes Stimmungsthermometer garantiert auf den Nullpunkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Hans Werner Olm, Alain Frei, Rolf Miller, Michael Frowin, Martina Schwarzmann Originaltitel: Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne