SWR 20:15 bis 21:00 Reportage Expedition in die Heimat Unterwegs in Schluchten und Tälern am Mittelrhein D 2016 2016-10-07 03:25 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Der Mittelrhein als Expedition in die Heimathöhen. Doch nicht die allseits bekannten Städte wie Bacharach, Oberwesel oder St. Goar stehen im Vordergrund. Moderator Jens Hübschen erkundet vielmehr die linksrheinischen Täler und Schluchten und die weltberühmte Kulturlandschaft von Bingen bis Boppard von oben. Ein ungewöhnlicher Blick auf eine außergewöhnliche Landschaft und seine Bewohner: Amir Kabbani zum Beispiel gehört zu den besten Mountainbikern der Welt. In den Wäldern oberhalb von Boppard hat er seine Trainingsstrecke. Auch Mike McFadden genießt einen gigantischen Rheinblick auf dem Jakobsberg bei Boppard - als einer der prominentesten deutschen Golftrainer. Gerd Ripp betreibt das Hotel Schloss Rheinfels hoch über St. Goar und schaut täglich hinunter auf den Rhein. Und für Kulturlandwirt Bernd Merscher sind die steilen Hänge und Täler am Rhein sogar Arbeitsgrundlage. Seine Ziegen und Schafe halten das unwegsame Gelände frei von Dornen und Gebüsch. Katrin Kleemann und Till Gerwinat erwecken Burg Reichenstein in Trechtingshausen als Geschäftsführer zu neuem Leben. Ähnliches tun auch die Brüder Thomas und Martin Philipp. Sie rekultivieren die brachgefallenen Weinberge rund um St. Goar und verhindern, dass der Weinbau dort für immer verschwindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Expedition in die Heimat