Magazin odysso - Wissen im SWR Alternativ gesund D 2016

Heilpilze haben in der Traditionellen Chinesischen Medizin einen festen Platz. Auch in der Heilpraktikerszene gelten sie als wahre Wundermittel: Sollen sie doch gegen zahllose Probleme helfen, von Übergewicht über Heuschnupfen bis hin zu Aids. Aber können Heilpilze tatsächlich Beschwerden lindern oder gar heilen? Tatsächlich gibt es einige interessante wissenschaftliche Untersuchungen. Demnach enthalten machen Pilze z. B. entzündungshemmende und immunstimulierende Wirkstoffe. Allerdings gibt es bislang keine einzige klinische Studie, die den Erfolg am Menschen belegt. "odysso" zeigt Chancen und Risiken der Heilpilztherapie, fragt welchen medizinischen Nutzen Yoga bei Herzkrankheiten hat, berichtet über neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Fasten und entlarvt den Mythos von Kälte als Krankmacher.

Moderation: Dennis Wilms
Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!