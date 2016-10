kabel eins 03:20 bis 04:00 Mysteryserie Medium - Nichts bleibt verborgen Der Mann im Spiegel USA 2009 16:9 HDTV Merken Allison ist plötzlich während einer Tatortbesichtigung ins Koma gefallen. Todd Emory, ein anderer Komapatient, verschwindet aus dem Krankenhaus und taucht vor dem Haus der Familie Dubois auf. Allisons umherwandernder Geist ist in den Körper des Mannes geschlüpft. Er will dort ein ganz normales Familienleben führen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Arquette (Allison Dubois) Miguel Sandoval (D.A. Manuel Devalos) Sofia Vassilieva (Ariel Dubois) Maria Lark (Bridgette Dubois) Jake Weber (Joe Dubois) Jeffrey Tambor (Todd Emory) Anastasia Griffith (Samantha Emory) Originaltitel: Medium Regie: Aaron Lipstadt Drehbuch: Travis Donnelly, Corey Reed Kamera: Larry Reibman Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 415 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 215 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 145 Min. King Kong

Abenteuerfilm

RTL II 01:40 bis 04:30

Seit 135 Min.