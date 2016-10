kabel eins 23:05 bis 00:00 Krimiserie The Mentalist Man nennt es Gier USA 2012 2016-10-07 05:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jay Banner will Profisurfer werden, doch diesen Traum kann er sich nicht erfüllen: Er wird ermordet. Lisbon und Jane ermitteln in seinem beruflichen Umfeld In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Samaire Armstrong (Summer Edgecombe) Tim de Zarn (Arkin) Originaltitel: The Mentalist Regie: Shelley Morrison Drehbuch: Bruno Heller, Ashley Gable Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12