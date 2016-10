kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie The Mentalist Buchstaben im Kreis USA 2014 2016-10-07 00:55 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kurz nachdem ein nur spärlich bekleideter Mann panisch in den Aufzug eines Bürogebäudes stürmt, bricht er tot zusammen. Hat sein Beruf etwas mit seinem Tod zu tun? Er arbeitete nämlich für das Pentagon In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Emily Swallow (Kim Fischer) Originaltitel: The Mentalist Regie: James Hayman Drehbuch: Mike Weiss, Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12