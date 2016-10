kabel eins 20:15 bis 21:10 SciFi-Serie Forever Der Jungbrunnen USA 2014 2016-10-08 08:35 Dolby Digital HDTV Merken Ein Medizinprodukt hat eine ganze Reihe von Opfern gefordert. Der Gerichtsmediziner Dr. Henry Morgan glaubt, dass das Medikament "Aterna" daran schuld ist. Alte, reiche New Yorker sind sehr an "Aterna" interessiert, da es laut Hersteller den Alterungsprozess quasi umkehren soll In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ioan Gruffudd (Dr. Henry Morgan) Alana De La Garza (Detective Jo Martinez) Judd Hirsch (Abe) Donnie Keshawarz (Detective Hanson) Joel David Moore (Lucas Wahl) Mather Zickel (Dr. Frederick Gardner) Eric Morris (Dr. James Carter) Originaltitel: Forever Regie: David Warren Drehbuch: Janet Lin, Matthew Miller Kamera: Jack Donnelly Musik: Josh Kramon Altersempfehlung: ab 12