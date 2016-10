kabel eins 15:00 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Böser Zauber USA 2009 2016-10-08 11:05 16:9 Merken Patrick und sein Team fahren nach Boonville, da dort der Teenager Cody vermisst wird. Im nahen Wald finden sie die Leiche des Jungen. Er ist an einen Baum gelehnt und vor ihm liegt ein Stern aus Ästen. Die Ermittler befragen die Eltern von Cody und erfahren, dass er Streit mit einer Magierin gehabt haben soll. Aber er hatte auch Probleme mit seinem kleinen Bruder und seinem Footballtrainer In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Spencer Garrett (Michael Elkins) Laura Leigh Hughes (Janice Elkins) Originaltitel: The Mentalist Regie: Dean White Drehbuch: Andi Bushell Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6