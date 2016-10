kabel eins 11:30 bis 12:20 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Der Notruf USA 2006 16:9 HDTV Merken Jessica arbeitet in einer Telefon-Notrufzentrale. Nachdem sie einen mysteriösen Anruf erhalten hat, ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Eine Spur führt zu einem Mann: Er glaubt, dass die Notrufzentrale nicht schnell genug reagiert habe, weswegen seine Frau verstorben sei. Jessica befindet sich in Lebensgefahr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Eric Close (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Mireille Enos (Jessica Lawson) Originaltitel: Without a Trace Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Amanda Segel Marks Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6