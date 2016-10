Hessen 22:00 bis 00:00 Talkshow NDR Talk Show D 2016 Merken In der 780. Ausgabe der "NDR Talk Show" erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Toni Garrn, Topmodel Es war das "Sommermärchen 2006", welches ihr Leben für immer veränderte. Damals wurde sie auf einer Fußball-Fanmeile in Hamburg entdeckt. Heute, genau zehn Jahre später, gehört Toni Garrn zu den erfolgreichsten Models der Welt. Ihren Durchbruch in der Modewelt feierte das zwischen Hamburg, London und Athen aufgewachsene Topmodel 2008 mit einer Kampagne für Calvin Klein. Nach dem Abitur 2010 zog sie nach New York. Die heute 24-Jährige hat ihren Zweitwohnsitz in Hamburg immer behalten. Neben ihrem eigentlichen Beruf unterstützt Toni Garrn mit großem Engagement benachteiligte Mädchen: Seit 2014 ist sie Botschafterin der Kampagne "Because I am a Girl" des Kinderhilfswerks Plan International. Seit Februar 2016 hat sie ihr soziales Engagement mit der Gründung einer eigenen Stiftung ausgeweitet und ein Projekt ins Leben gerufen, das bedürftige Mädchen in Simbabwe unterstützt. Til Schweiger und David Schütter, Schauspieler Der wohl bekannteste Regisseur und Produzent Deutschlands hat einen Film über einen der bekanntesten Rapper Deutschlands gedreht: Til Schweiger hat sich dem Leben von Cro angenommen, dem Musiker mit der Pandamaske und Deutschlands Teeniestar Nummer eins. Über drei Jahre lang wurde an dem Streifen gewerkelt, der jetzt in die Kinos kommt. Die Story von "Unsere Zeit ist jetzt": Draufgänger Dawid (David Schütter) will einen Blick in die Zukunft werfen und Cros Leben in 30 Jahren verfilmen. Die Rolle des gealterten Cro spielt Produzent Til Schweiger selbst. Daneben gibt sich Deutschlands Kino-Elite in Gastauftritten die Ehre. In der "NDR Talk Show" erzählen Til Schweiger und Shootingstar David Schütter, der unter anderem schon im "Tatort" zu sehen war, wie die Zusammenarbeit war und welche Herausforderungen es zu bewältigen gab. Michael Mittermeier, Komiker Der Pionier der deutschen Stand-up-Comedy hat in seinem neuen Programm "WILD" Überlebenstaktiken für unsere Zivilisation im Gepäck, die seiner Meinung nach unaufhaltsam verwildert und stetig unübersichtlicher wird. Ungezähmt und unerbittlich jagt er die Menschenfänger, Trolle und Nagellackentferner. Michael Mittermeier feiert mit seinem aktuellen Programm die wildeste Party der Stand-up-Comedy. Und alle sind gekommen: unauffällige Serienkiller, auffällige Politiker, Modelleisenbahnbesitzer, Geteerte und Gefederte. Auch die Politprominenz gibt sich die "Waffe in die Hand": Obama, Putin und Bush, ein nordkoreanischer Diktator, der G7-Bürgermeister, Winnetou, Meister Yoda und ein Wiener Pandabär. In seinen 27 Bühnenjahren spielte Michael Mittermeier weit über 4.000 Live-Shows. Dabei trat der "Global Bayer - Mittermeier" längst nicht nur im deutschsprachigen Raum auf: Mit seiner Show "A German On Safari" glänzte er in Großbritannien, Südafrika und den USA. In der "NDR Talk Show" gibt der Parade-Bayer Einblick in ungeahnte Paralellwelten. Margot Käßmann, Theologin und Autorin Prof. Dr. theol. Margot Käßmann ist evangelisch-lutherische Theologin und Pfarrerin. Sie war von 1999 bis 2010 Bischöfin der größten evangelischen Landeskirche in Hannover und 2009/2010 Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Seit April 2012 wirkt die Mutter von vier erwachsenen Töchtern als Botschafterin des Rates der EKD für das Reformationsjubiläum 2017. In ihrem aktuellen Buch "Sorge dich nicht, Seele. Warum wir nicht verzagen müssen" nimmt sie Stellung zu den Themen der Zeit: Wie man Zukunftsangst begegnen kann, wie man Neuanfänge wagt und wie man mit dem Scheitern und Ungerechtigkeiten zurechtkommen kann. Claus Theo Gärtner, Schauspieler Seine Kindheit verbrachte der Mann, der als Ermittler Matula TV-Geschichte schrieb, in Oberhausen, wo er bereits im Kindertheater erste Schauspielerfahrungen sammelte. In seiner Jugend lebte er sowohl in Österreich als auch in den USA und Südostasien. Sein Schauspielstudium absolvierte er an der staatlichen Hoc In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubertus Meyer-Burckhardt, Hubertus Meyer-Burckhardt, Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Toni Garrn (Topmodel), Til Schweiger (Schauspieler), David Schütter (Schauspieler), Michael Mittermeier (Komiker), Margot Käßmann (Theologin und Autorin), Claus Theo Gärtner (Schauspieler), Lukas Rieger (Musiker und YouTube-Star), Karsten Ellenberg (Karto Originaltitel: NDR Talk Show Regie: Bernd Diekmann/Nicole Kraut/Ralf Kilian/Ralf Hottum/Sebastian Fuchs