Die Hochzeit meiner Töchter D 2006 Eigentlich ist Hilde Reimer überglücklich, als ihre drei erwachsenen Töchter samt ihren Lebenspartnern zu ihr in die alte Familienvilla ziehen. Nur: Dass ihre drei Mädchen trotz Kindern und großer Liebe noch immer nicht verheiratet sind, stört Hilde gewaltig! Und da die drei jungen Damen dem gut gemeinten Drängen ihrer Mutter einfach nicht nachgeben wollen, heckt Hilde einen gewitzten Plan aus, um sie endlich "unter die Haube" zu bekommen. Für Hilde Reimer geht ein Traum in Erfüllung, als ihre drei Töchter mit Sack und Pack, den drei Babys und ihren Lebenspartnern zu ihr in die Familienvilla aufs Land ziehen: Susanne mit ihrem Freund Robert, Anja mit ihrer Freundin Karin und Regina mit ihrer großen Liebe Frank. Die drei Kleinfamilien bringen gewaltig Leben in die Villa. Nur eines bereitet der fürsorglichen Hilde Kopfschmerzen: Alle drei Töchter leben mit ihren Partnern in wilder Ehe zusammen. Leider stößt sie mit ihren Vorträgen über die Vorzüge einer geregelten Ehe nur auf Spott und taube Ohren. Dann aber taucht völlig überraschend der alte Onkel Volker zu Besuch auf. Als Pfarrer führt er seit Jahrzehnten eine Ordensmission in Afrika. Völlig entsetzt über das "sündige" Lotterleben von Susanne, Anja und Regina stellt er die jungen Damen vor ein Ultimatum: Entweder wird binnen drei Wochen geheiratet oder er überschreibt seinen Besitzanteil an der Villa der Kirche - und dann wäre es endgültig aus mit dem fröhlichen WG-Dasein. Notgedrungen stürzen sich die Reimer-Töchter in die Hochzeitsvorbereitungen, sehr zur Freude von Mutter Hilde. Was die Bräute in spe nicht ahnen: Bei "Onkel Volker" handelt es sich in Wahrheit um Hildes späte Liebe, den Hobbyschauspieler Theo. Mit "Die Hochzeit meiner Töchter" hat Thomas Jacob eine originelle Fortsetzung seiner überaus erfolgreichen Familienkomödie "Wunschkinder und andere Zufälle" (2003) inszeniert. In einer gelungenen Mischung aus Humor und Romantik erzählt der Film eine pfiffige Geschichte von Liebe, Vertrauen und Familienbanden. In der Hauptrolle glänzt Ruth Maria Kubitschek als gewitzte Mutter, die "nur das Beste" für ihre drei Töchter will. Bildergalerie Schauspieler: Ruth Maria Kubitschek (Hilde Reimer) Susanna Simon (Susanne Reimer) Tina Ruland (Anja Reimer) Marita Marschall (Regine Reimer) Gesine Cukrowski (Karin Schwarz) Oliver Bootz (Frank Sesink) Roman Knizka (Robert Marquardt) Originaltitel: Die Hochzeit meiner Töchter Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Andy Hoetzel, Ina Siefert Kamera: Thomas Plenert Musik: Arnold Fritzsch