Hessen 13:00 bis 14:30 Komödie Mamas Flitterwochen D 2008 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Hilde Reimer hat endlich den großen Schritt gewagt und ihre späte Liebe, den charmanten Theo, geheiratet. Aber kaum ist Theo zu ihr in die Reimer'sche Familienvilla gezogen, setzt Hilde das junge Glück aufs Spiel, als sie ihm nichts von ihren mysteriösen Schwindelanfällen erzählt. Sogar als sie beim Einkaufen umkippt und deshalb ihr Flugzeug in die Flitterwochen verpasst, verschweigt sie dem tief enttäuschten Theo ihre gesundheitlichen Probleme - kein Wunder, dass er beginnt, an ihrer Liebe zu zweifeln. Auch Hildes erwachsene Töchter haben mit Liebesproblemen zu kämpfen. Während Anja ihrer Freundin Karin nachtrauert, fühlen sich die Ehemänner von Regina und Susanne von ihren berufstätigen Powerfrauen vernachlässigt - und proben den Aufstand ... - "Mamas Flitterwochen" ist der dritte Teil der beliebten Fernsehfilm-Reihe "Wunschkinder". Auch diesmal gibt es in der Reimer'schen Familienvilla wieder eine Menge kleiner Dramen und große Missverständnisse. In der Hauptrolle ist einmal mehr Ruth Maria Kubitschek zu sehen. Zum glänzend aufgelegten Ensemble gehören außerdem Tina Ruland, Ernst Stankovksi, Marita Marschall, Michael Roll, Oliver Bootz und Susanna Simon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ruth-Maria Kubitschek (Hildegard 'Hilde' Reimer) Ernst Stankovski (Onkel Theo) Susanna Simon (Susanne Reimer) Tina Ruland (Anja Reimer) Marita Marschall (Regina Reimer) Oliver Bootz (Frank Sesink) Michael Roll (Robert Marquardt) Originaltitel: Mamas Flitterwochen Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Ina Siefert, Andy Hoetzel Kamera: Sebastian Richter Musik: Arnold Fritzsch Altersempfehlung: ab 6