Hessen 05:25 bis 05:50 Trickserie Der kleine Prinz Der Planet der Gefühle (1) F, D 2011 Untertitel TLP und Fuchs retten sich mit Hilfe des kleinen Solomon vor einem Feuerregen unter die schützenden Blüten einer besonderen Blume. Es ist die Feuerlilie. Solomon erklärt ihnen, dass sich die Blütenblätter der Feuerlilien aus den Gefühlen der Menschen nähren, die sie erzeugen, wenn sie den bewegenden Geschichten der Fabelerzählerin Anima zuhören. Anima bekommt ihre Inspiration aus den Fabulingen, die aus den Tiefen eines Brunnens aufsteigen. Am nächsten Abend versiegt plötzlich die Quelle, es steigen keine Fabulinge mehr auf. Die Dorfbewohner sind verzweifelt. So können die Feuerlilien ihre Blütenblätter nicht ausbreiten, und der nächste Feuerregen steht schon bevor ... Originaltitel: Der kleine Prinz Regie: Pierre-Alain Chartier Drehbuch: Karen Thilo, Martin Frei-Borchers