Kabel1 Doku 21:05 bis 21:55 Dokumentation Spezialeinheiten im Einsatz Das Drama von Mogadischu GB 2008 2016-10-09 01:00 16:9 Merken Diese Folge handelt von der britischen Spezialeinheit SAS, die einen großen Beitrag im Kampf gegen den internationalen Terror geleistet hat. In den 1970er Jahren waren vor allem Flugzeuge im Visier von Terroristen. So wurde am 13. Oktober 1977 die Lufthansa-Maschine "Landshut" von palästinensischen Terroristen entführt, um die RAF-Mitglieder Baader, Ensslin und Raspe freizupressen. Welche Rolle spielte der britische SAS bei der Befreiung? Diese Folge handelt von der britischen Spezialeinheit SAS, die einen großen Beitrag im Kampf gegen den internationalen Terror geleistet hat. In den 1970er Jahren waren vor allem Flugzeuge im Visier von Terroristen. So wurde am 13. Oktober 1977 die Lufthansa-Maschine "Landshut" von palästinensischen Terroristen entführt, um die RAF-Mitglieder Baader, Ensslin und Raspe freizupressen. Aus dem Flug wurde eine Odyssee, die nach mehreren Tagen in der somalischen Hauptstadt Mogadischu endete - ein Alptraum für die Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord. Die Dokumentation beleuchtet dabei vor allem, welche Rolle der britische SAS bei der Befreiung der "Landshut" spielte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Ashcroft (Medal Specialist) Christina d'Orthez (Beate Keller) Paul Hampshire (Sgt Barry Davies) Paul Hornsby (Soldier) Boris Martinez (Soldier) Sean Cameron Michael (Ulrich Wegener) Kevin Otto (Major Allister Morrison) Originaltitel: Special Forces Heroes