Super RTL 19:45 bis 20:15 Trickserie Dragons - Auf zu neuen Ufern Folge: 49 Die Dunklen Klippen USA 2015 2016-10-14 14:20 Stereo HDTV Live TV Merken Mithilfe des Drachenauges hat Rotzbakke die Ur-Insel der Gronckel entdeckt und ist außer sich vor Freude. Sofort muss er mit Fleischklöpschen und Hicks hin! Doch schon bald stellen die Freunde fest, dass Kiesklops, ein gigantischer Drache, auf der Insel sein Unwesen treibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DreamWorks Dragons - Race to the Edge Altersempfehlung: ab 6