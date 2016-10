Super RTL 17:45 bis 18:15 Trickserie Angelo! Der Tatort / Die Experimentalmusik / Kein Vertretungslehrer CDN, F, GB 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Wer hat Peters Stoffhasen Ralphie zerschnitten? Da Angelo alleine zu Hause war, wird er natürlich verdächtigt. Das kann und will er nicht auf sich sitzen lassen. Sofort leitet Angelo eine Ermittlung ein und schnell wird ihm klar, dass jedes Familienmitglied Ralphie nur zu gerne den Garaus gemacht hätte. Doch leider haben alle ein Alibi. 2. Geschichte: Mom steht auf einmal auf experimentelle Musik. Bald sind alle Familienmitglieder von diesen schrägen Tönen mehr als genervt. Da hat Sherwood eine klasse Idee, wie man Mom diese Vorliebe wieder austreiben kann: Er baut ein Abspielgerät in Moms Matratze ein und lässt sie die gesamte Nacht mit ihrer Musik beschallen. 3. Geschichte: Da Mister Foot einen Tag nicht unterrichten kann, soll Coach Zonka die Vertretung übernehmen. Das passt Angelo überhaupt nicht. Um Zonka fern zu halten, manipulieren Angelo und seine Freunde den Plan im Lehrerzimmer. Keine gute Idee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Regie: Chloé Miller Altersempfehlung: ab 6