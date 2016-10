Super RTL 15:45 bis 16:15 Trickserie Go Wild! - Mission Wildnis Rettet die Raubvögel! CDN, USA 2011 Stereo HDTV Live TV Merken Stella liebt Vögel. Sie beschließt, sich heute einmal eine Pause vom Erfinden zu gönnen, um die verschiedensten Vogelarten mit dem Fernglas zu beobachten. Auch Chris und Martin sind große Fans des Federviehs. Besonders Greifvögel wie der Habicht, Falke oder Adler haben es ihnen angetan. Aber wie kann man diese Vögel eigentlich unterscheiden? Bei ihren Beobachtungen stoßen die Freunde auf Gourmand, der ebenfalls ein großes Interesse an den Vögeln hat - allerdings nicht an ihrer Schönheit, sondern an ihrem Geschmack... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Kratt (Chris Kratt) Martin Kratt (Martin Kratt) Originaltitel: Wild Kratts Altersempfehlung: ab 6