Super RTL 13:25 bis 13:55 Trickserie Ninjago - Wettkampf der Elemente Folge: 36 Elementare Schwierigkeiten USA, DK, CDN, SIN 2014 Stereo HDTV Live TV Merken Auf der Insel erfährt Lloyd rasch, dass sein Vater einst vom verschlagenen Meister Chen ausgebildet wurde. Als die Ninja schließlich auf den schrecklichen Herrscher treffen, müssen sie feststellen, dass es bei diesem Turnier nur einen geben kann, der mit In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NinjaGo: Rise of the Snakes Altersempfehlung: ab 6