Super RTL 11:25 bis 11:55 Trickserie Angelo! Die Kampf-Unterhose / Das Blitz Quiz / Sportunterricht CDN, F, GB 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Im Kaufhaus wird heute die neuartige "Kampf-Unterhose" präsentiert. Angelo und Sherwood wollen unbedingt dabei sein. Doch sie haben keinen Schimmer, wie sie rasch ins Kaufhaus kommen können. Angelos Plan scheint perfekt: er überredet Mom, mit ihm Klamotten einkaufen zu gehen. Sherwood darf sie begleiten. Während er und Mom die Hosen und Jacken aussuchen, soll Sherwood die Kampf-Unterhose erstehen. Ob's klappt? 2. Geschichte: Mr. Foot hat eine Unart: er lässt seine Schüler unangekündigte Tests schreiben, die er ihnen als ein "Pop Quiz" verkauft. Angelo überlegt, ob es nicht einen Weg gibt, die Termine für diese miesen Tests herauszubekommen. Wäre Hypnose eine Möglichkeit? 3. Geschichte: Coach Csonka hat eindeutig zwei Lieblingsspieler. Und das sind Alonzo und Clyde. Die beiden dürfen sich immer eine Mannschaft zusammenstellen. Butterfinger wird stets als letzter aufgestellt. Was ihn mächtig trifft. Angelo hat Mitleid. Nicht ganz aus Uneigennutz. Denn Butterfingers Dad gehört ein super genialer Freizeitpark. Angelo bietet Butterfinger an, ihn zu trainieren, damit er in die Mannschaft kommt. Natürlich spekuliert Angelo darauf, eine kostenfreie Eintrittskarte für den Park zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6