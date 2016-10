Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Skivergnügen / Spaß in der Eisenbahn / Segeln im Park / Auf dem Bauernhof CDN 2000 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Caillou ist mit der ganzen Familie in einen Skiort gefahren. Mami liebt den Sport und nimmt Caillou mit auf die Piste. Papi und Rosie gucken den beiden vom Chalet aus zu. Zunächst ist Caillou ängstlich, doch dann macht ihm das Skifahren richtig Spaß. 2. Geschichte: Die Familie reist mit dem Zug durchs Land. Caillou findet alles sehr aufregend. Doch als er nachts schlafen gehen soll, fragt er sich, wo im Abteil bloß sein Bett ist! 3. Geschichte: Caillou ist begeistert, als er ein altes Spielzeugboot seines Großvaters findet. Gemeinsam bringen die Beiden es auf Vordermann und planen, das Boot auf dem See im Park schwimmen zu lassen. Doch ein Sturm kommt ihnen dazwischen. Was soll's, dann wird das Boot eben zu Hause zu Wasser gelassen... 4. Geschichte: Mr. Hinkle lädt Caillou zu einem Ausflug ein. Zusammen fahren sie auf den Bauernhof von Mr. Hinkles Schwester. Caillou darf beim Äpfelpflücken helfen, backt einen Kuchen und erlebt noch so manch Abenteuerliches. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou

