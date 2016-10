Super RTL 05:35 bis 06:00 Trickserie Wolfi Eine Überraschung für Simon / Mama und Papa verreisen / Der Weltraum-Ritter F 2014 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Simons Eltern planen eine Überraschung für Simons Geburtstag. Dieser möchte aber unbedingt wissen, um was es sich bei der Überraschung handelt. Er glaubt, dass Wolfi den Plan kennt - und lässt nichts unversucht, damit Wolfi die Überraschung verrät! 2. Geschichte: Wolfis Eltern wollen für ein Wochenende verreisen, aber Wolfi findet das gar nicht gut. Er versucht alles, damit Mama und Papa nicht wegfahren. Dabei kann so ein Wochenende bei Oma und Opa auch ganz schön sein. 3. Geschichte: Wolfi und seine Freunde haben sich verkleidet und spielen zusammen. Nachdem Wolfi eine Weile der Weltraum-Ritter war, wollen seine Freunde die Rollen tauschen, damit sie auch mal den Ritter spielen können. Das gefällt Wolfi jedoch gar nicht und seine Freunde spielen dann lieber ohne ihn. Werden sie Wolfi verzeihen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Wolf