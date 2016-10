TLC 03:35 bis 04:20 Dokumentation Internet der Lügen Farmville-Horror GB 2014 Merken Die 16-jährige Schülerin Emma Neiderbrock aus Farmville, Virginia, ist ein Riesen-Fan der Musikrichtung "Horrorcore". Im Internet lernt sie Sam McCroskey aus Kalifornien kennen und beginnt einen Online-Flirt, der schnell intensiver wird. Bei einem Horrorcore-Festival in Detroit treffen sich die beiden Teenager zum ersten Mal. Emma ist ganz aufgeregt, doch als sie ihre Internet-Liebe live sieht, ist sie enttäuscht: Sam ist seltsam und völlig uninteressant. So genießt Emma das Konzert mit ihrer Freundin Mel und lässt Sam links liegen. Doch nach dem Festival soll der Junge noch ein paar Tage bei Emma und ihren Eltern verbringen. - Ein Besuch, der in einem grausamen Blutbad endet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Web of Lies

