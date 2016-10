TLC 23:50 bis 00:40 Dokumentation Verflucht - Übersinnlich und unerklärlich Vom Teufel besessen USA 2014 Merken Odenton in Maryland ist ein ländliches Gebiet voller Wälder, in denen Kinder noch echte Abenteuer erleben können. Hier durchstreift der zwölfjährige John Drenner mit seiner 14-jährigen Schwester Cheryl die Gegend und stößt auf eine alte Hütte. Cheryl findet das düstere Häuschen sehr unheimlich und will nicht näher heran. John spielt den Mutigen, geht hinein und findet ein Buch, mit einem umgedrehten Kreuz auf dem Deckel. Von außen erscheint das Buch harmlos. Doch sein Inhalt ist es nicht. Johns Hals ist plötzlich wie zugeschnürt: Nichts ahnend hat er das Tor zur Unterwelt geöffnet und kämpft ab diesem Zeitpunkt mit einem erbarmungslosen Dämon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Haunting