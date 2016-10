TLC 22:00 bis 22:55 Dokusoap 72 Stunden im Geisterhaus Die Geisterfarm von Hinsdale USA 2015 Merken Auf der Suche nach übersinnlichen Phänomenen lassen sich die Geisterjäger Nick und Katrina in dieser Episode 72 Stunden lang im Hinsdale Haus einsperren. Das alte Holzhaus steht auf einer Lichtung in einem Wald nahe des Eriesees, eine Gegend, in der seit über 100 Jahren unheimliche Erscheinungen beobachtet werden: ein Mann, der von seinem Bruder ermordet wurde, ein Junge, der bei einem Unfall starb, und der Geist einer erhängten Frau. Im Haus selbst herrscht eine unsichtbare Macht, die alle bisherigen Bewohner in die Flucht trieb. Sobald Nick und Katrina über die Schwelle treten, raubt ihnen negative Energie den Atem. Werden sie hier ganze drei Tage und Nächte überstehen? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nick Groff (Himself - Investigator) Katrina Weidman (Herself - Investigator) Lorraine Warren (Herself - Psychic Researcher) Ted Siok (Peter oliver) Originaltitel: Paranormal Lockdown Musik: Michael Mouracade