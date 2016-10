TLC 21:05 bis 22:00 Dokumentation Paranormal Survivor Stimmen aus dem Jenseits CDN 2015 Merken Shlisa Karvelas und ihre Familie sind zurück nach Rhode Island gezogen. Ehemann Brian findet eine schöne Wohnung für die vierköpfige Familie, die sich bald vergrößert, da Shlisa erneut schwanger ist. Eines Abends steht Brian einer riesigen, dunklen Gestalt in der Küche gegenüber. Er glaubt an eine Sinnestäuschung, doch auch Shlisa bleibt von unheimlichen Vorfällen nicht verschont: Sie wird von einer Welle negativer Energie erfasst, dann hört sie mysteriöse Stimmen und glaubt, ständig beobachtet zu werden. Als Shlisa eines Morgens mit unerklärlichen Blutergüssen aufwacht, wendet sich die Familie an Samantha Harris, Expertin für paranormale Aktivitäten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Evan Gerolimon (Trevor) Jack Kenna (Himself - Paranormal Investigator/Paranormal Expert) Originaltitel: Paranormal Survivor Musik: Joel S. Silver