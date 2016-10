TLC 19:20 bis 20:15 Dokusoap My Big Fat Gypsy Wedding Das erste und das zweite Glück USA 2012 Merken American Gypsies sind für ihre extravaganten Partys bekannt, und auch Eden und Elvis planen ein rauschendes Hochzeitsfest. Das Paar war bereits ein Jahr miteinander verheiratet, doch die Beziehung scheiterte. Zwei Jahre nach ihrer Scheidung geben sie sich nun erneut das Jawort, sehr zum Missfallen von Elvis' Mutter Tammy. Sie befürchtet, dass ihr Sohn einen großen Fehler begeht, und beäugt das Verhalten und die Fähigkeiten ihrer Schwiegertochter in spe äußerst kritisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat American Gypsy Wedding