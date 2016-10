TLC 13:45 bis 14:40 Dokusoap Fashionistas - Shoppen mit Stil Modisch auf Fahrradtour GB 2013 Merken In dieser Episode treten vier Shopaholics gegeneinander an, um den Titel der "Fashionista" einzuheimsen: Grafikdesignerin Belinda aus Kanada, die 55-jährige Amanda, die knallige Farben liebt, Studentin Gemma mit ihrem sehr individuellen Modegeschmack und die 42-jähige Chefassistentin Elaine. Vor den kritischen Augen der Jury und Gast-Jurorin Lydia Bright müssen die Frauen zeigen, dass sie ein echtes Händchen für Styling besitzen. In der ersten Challenge sollen sie ein perfektes Outfit für einen Lunch mit Freunden finden. Der Haken dabei: Die Kandidatinnen reisen mit dem Fahrrad an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Shopper