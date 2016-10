TLC 07:00 bis 07:45 Dokusoap Perfect Look - Du bist dreimalig schön! Mit Stil auf den Spielplatz D 2014 Merken Annabel Kemper hat alle Hände voll zu tun: Da ihr Sohn Joshua geistig schwerbehindert ist und besondere Pflege braucht, bleibt der 35-Jährigen keine Zeit für Mode oder Styling. Durch den Dauerstress schafft sie es nicht einmal, regelmäßig zu essen und wiegt nur noch 48 Kilo bei 1,68 m. Da die zweifache Mutter mit ihrem Aussehen unglücklich ist und gern weiblicher wirken würde, kommen die Experten von "Perfect Look" ins Spiel: Stylistin Petra Seibold will aus Annabel eine sexy Mama machen, Fashionshow-Produzent Tyrown Vincent sieht sie als sinnlich-elegante Französin, und Beauty-Experte Denny K setzt auf eine sehr überraschende Styling-Karte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Look - Du bist dreimalig schön!

