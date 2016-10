SAT.1 Emotions 15:35 bis 16:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 178 D 2011 2016-10-10 08:35 16:9 HDTV Merken Schwester Magdalena, eine Nonne, wird mit Herzproblemen in die Seeklinik eingeliefert. Bald stellt sich heraus, dass sich die Patientin von Stefan und Laura in einer seelisch sehr belastenden Situation befindet: Sie ist in den Gärtner des Klosters verliebt - doch als Nonne darf sie diese Liebe nicht leben. Verzweifelt bittet sie die Ärzte um Rat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Bach (Saskia von Hagen) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Corinna Binzer (Vroni Lechner) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Daniel Buder (Daniel Lechner) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Tanja Roitzheim, David Carreras Drehbuch: Michael Seyfried Kamera: Werner Sailer, Mike Clayton Musik: Curt Cress