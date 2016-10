SAT.1 Emotions 10:40 bis 12:30 Komödie Zum Glück gibt's meine Frau D, A 1995 2016-10-08 05:35 20 40 60 80 100 Merken Mit wenig Geld, aber viel Liebe leitet Florestan Seyfried ein kleines Theater. Als während einer Premiere ein Kronleuchter ins Publikum stürzt, wird das Theater geschlossen. Für die Renovierung hat er zwar kein Geld, aber seine Frau Carla hat eine Idee und findet in dem Kunst und Künstlerinnen liebenden Wurstfabrikanten Schwarzwälder einen Mäzen. Doch der knüpft die Finanzspritze an eine Bedingung: Sylvia, seine attraktive "Nichte", soll die Hauptrolle im nächsten Stück spielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Carla Seyfried) Erwin Steinhauer (Florestan Seyfried) Petra Berndt (Sylvia Monti) Birgit Linauer (Kitty) Herwig Seeböck (Schwarzwälder) Elfriede Ott (Fanninka) Christian Futterknecht (Smirnoff) Originaltitel: Zum Glück gibt's meine Frau Regie: Xaver Schwarzenberger Drehbuch: Ulrike Schwarzenberger Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Matthias Rüegg