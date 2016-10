Animal Planet 22:30 bis 23:15 Dokumentation Gebissen! Wenn dir eine Stunde bleibt Angriff der Viper USA 2008 Merken Myke Clarkson arbeitet an einem Schlangen-Projekt zur Erforschung einer seltenen afrikanischen Vipernart. Doch obwohl er routiniert im Ungang mit den giftigen Reptilien ist, kommt es zu einem tragischen Zwischenfall im Labor: Als der Wissenschaftler eines der Tiere aus seinem Behälter holt, dreht die Schlange blitzschnell den Kopf und rammt Clarkson ihre Giftzähne in den Daumen. Kurz darauf beginnt im Gewebe seines Fingers ein nicht mehr aufzuhaltender Zersetzungsprozess - unter höllischen Schmerzen bangt Myke Clarkson um sein Leben. Das Fatale an diesem Giftbiss: Ein Gegenmittel ist bisher nicht bekannt. Außerdem zeigt "Gebissen!" in dieser Episode dramatische Originalaufnahmen eines Klapperschlangen-Opfers, die Folgen einer Killerbienen-Attacke und dokumentiert, was ein Biss der Braunen Einsiedlerspinne im menschlichen Körper anrichten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Was Bitten