Animal Planet 21:45 bis 22:30 Dokumentation Zoophobia - Wenn Tiere Angst machen USA 2011 Merken Die alleinerziehende Mutter Jahara verzichtet selbst bei größter Hitze auf die Klimaanlage, weil sie befürchtet, dass durch den Luftstrom Spinnen in die Wohnung geblasen werden. Marvin, der normalerweise ein harter Kerl ist, hat eine solche Angst vor Pitbull Terriern, dass er nicht einmal in der Nachbarschaft spazieren gehen kann. Und Seth leidet seit einem traumatischen Kindheitserlebnis an einer derartigen Schlangenphobie, dass er sich gar nicht mehr aus dem Haus traut. Mit Hilfe der Psychologin Dr. Robin Zasio und ihrer Konfrontations-Therapie wollen die drei ihre extremen Ängste überwinden und wieder ein normales Leben führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Extreme Animal Phobia