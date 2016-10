Animal Planet 21:45 bis 22:30 Dokumentation Mekong - Leben am großen Fluss Laos - Thailand SIN 2007 Merken Der Mekong ist fast 5000 Kilometer lang und durchläuft, von seinem Quellgebiet in Tibet bis zum Delta im chinesischen Meer, sechs Länder: China, Burma, Laos, Thailand, Kambodscha und Vietnam. Rund 60 Millionen Menschen leben allein im Einzugsgebiet des großen Flusses. Er ist die Lebensader Südostasiens und beeindruckt durch seine sagenhafte Fauna und Flora. Die 4-teilige Dokumentationsreihe "Mekong - Leben am großen Fluss" nimmt den Zuschauer mit auf eine phantastische Entdeckungsreise mitten ins Herz Asiens. Natur, Kultur und Geschichte des asiatischen Kontinents lassen sich anhand der atemberaubenden Wasserstraße erzählen. Uralte Traditionen, unentdecktes Land und bedrohte Tierarten bestehen noch immer - wie seit Hunderten von Jahren - eingebettet in eine wunderbare Landschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tales of the Mekong