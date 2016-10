Animal Planet 07:20 bis 08:05 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Das Schmetterling-Projekt USA 2014 Merken Pete steht in dieser Episode vor einer äußerst bewegenden Herausforderung. In Independence, Ohio, unterstützt er eine Familie bei dem Bau eines therapeutischen Zentrums in luftiger Höhe. Da der Architekt fest an die heilenden Kräfte der Natur glaubt, entwirft er ein von Schmetterlingen inspiriertes Baumhaus, dessen Konstruktion sich über sechs Bäume ausbreitet. Zu den Highlights seiner Baukunst zählen eine riesige Terrasse, ein gigantisches Kletternetz sowie ein atemberaubender Schmetterlings-Kronleuchter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treehouse Masters

