Sommer 1987 - Maria ist Schülerin der Sigmund-Jähn-Oberschule. Es sind ihre wilden Jahre - Gedanken über das herrschende DDR-Regime und ihre erste echte Jeans. Um ihrer Vorbildfunktion als Mitglied der FDJ gerecht zu werden, muss sie sich an bestehende Regeln halten. Doch gerade diese Regeln bricht Maria. Das schulische Umfeld reagiert mit Verachtung, Verboten und Denunziation. Musik: Georg Lisek, Maria Magdalena KwaschikAnimation: Nico Rehberg, Markus DietrichBuch: Nico Rehberg, Markus DietrichRegie: Markus Dietrich1989-Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer i a fKurzfilm Deutschland 2014Der Trickfilm erzählt semidokumentarisch die Ereignisse und die Geschichte der "Friedlichen Revolution" in der DDR, die mit der Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989 in Leipzig ihren entscheidenden Wendepunkt nahm, hin zum Gelingen einer allumfassenden Wende, zum Mauerfall am 9. November und schließlich zur Wiedervereinigung Deutschlands 1990. Er erzählt aber nicht nur, wie die DDR endete, er schafft auch spielerisch den Bogen bis zu ihren Anfängen, als Nazideutschland durch die Alliierten niedergerungen wurde und die Chancen für einen Neuanfang bei Stunde Null gegeben waren. Dabei versucht der Film, nicht zu werten und zu urteilen, sondern die Geschichte für sich sprechen zu lassen - und das mit möglichst vielen Stimmen.Buch und Regie: SchwarwelAst mit Last a f Kurzfilm, Animation Deutschland 2011Blätter fallen, Wind kommt auf und Vögel sammeln sich, um gemeinsam nach Süden zu ziehen. Es ist Herbst und der Winter steht kurz bevor, doch ein Vogel will das nicht wahrhaben. Vor allem nicht, dass auch "sein" Lieblingsast das Blätterkleid verliert. Für ihn sind nicht der Herbst, sondern die anderen Vögel Schuld am Blätterfall. Deshalb verteidigt der Vogel von nun an seinen Ast gegen alles, was ihm zu nahe kommt, ohne aber das drohende Unheil abwenden zu können. Musik: Juliane WildeAnimation: Falk SchusterBuch: Falk SchusterRegie: Falk SchusterWie war denn das, Veronika a d f Kurzfilm, Animationsfilm, Deutschland 2008 Nachkriegszeit in Deutschland. Eine junge Frau geht zum Tanzen aus. Ihr Freund erwartet sie sehnsüchtig zu Hause und steigert sich in Eifersuchtsphantasien hinein. War am Ende alles Einbildung und der vermeintliche Liebhaber nur das Schwesterlein?Musik: Delirium, als Gast Tom QuaasAnimation: Jörg Halsema, Olaf Ulbricht, Theresa StrozykSchnitt: Stefan UrlaßBuch: Gerda RaidtRegie: Ralf KukulaHänsel und Gretel i a f Kurzfilm, Animation Deutschland 2013Eine bildgewaltige, musikalische und archaische Adaption des allseits bekannten Märchenstoffs. Musik: Thierry MechlerAnimation: Tobias GembalskiBuch: Uwe Richter, basierend auf dem gleichnamigen Buch illustriert von Susanne Janssen, erschienen im Verlag Etre Editions ParisGestaltung: Susanne JanssenRegie: Ralf KukulaHerr Alptraum und die Segnungen des Fortschritts a f Kurzfilm Animation Deutschland 2011Herr Alptraum ist der Beste seines Faches. Jede Nacht liefert er seine Albträume in die Träume der Menschen. Pünktlich und zuverlässig, Nacht ein, Nacht aus. Ab und an gönnt er sich eine kleine Auszeit in der Abschaum-Bar und trinkt ein Gläschen mit flüchtigen Bekannten wie Neurose und Phobie. Und ab und an trifft er dort auch Insomnia, die süße Schlaflosigkeit, seine heimliche Liebe. Aber sein Pflichtgefühl gegenüber der Arbeit obsiegt jedes Mal! Doch eines Tages tritt eine neue Möglichkeit in Gestalt eines Elektrofachverkäufers in sein Leben: der Film! Als Kopfkino! In Breitwand! Als Wiederholung und massenkompatibel! Herr Alptraum ergreift sofort die Chance und wirft sich mit Begeisterung in die Welt der neuen Medien: Drehbuch, Regie, Schnitt, schnell eine Sendezentrale aufgebaut und schon startet sein neues Albtraumnetz und Herr Alptraum geht auf Sendung! Fortan hat Herr Alptraum mehr Zeit für sich. Er geht angeln, lässt die Seele baumeln und fühlt so die Sehnsucht nach Insomnia, der er bald nachgibt. Mit Blumen bewaffnet erwartet er die junge Dame nach Schichtende