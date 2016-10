MDR 09:40 bis 10:03 Dokusoap Die Falknerei am Rennsteig D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Dreiteilige MDR-Dokusoap über den Alltag mit faszinierenden Greifvögeln in der Falknerei am Rennsteig Sie symbolisieren Stärke, Anmut und Macht: Greifvögel faszinieren die Menschen seit jeher. Sie leben mitten unter uns, doch aus der Nähe können wir sie nur ganz selten betrachten. Die neue MDR-Dokusoap lässt den Zuschauer unmittelbar am Leben mit den Tieren in der Falknerei Schubach teilhaben. Vor malerischer Kulisse auf dem Thüringer Rennsteig gibt es einen einzigartigen Einblick in den Berufsalltag mit den faszinierenden Greifvögeln. Die Schubachs, das sind: Familienoberhaupt Ralf (64), humorvoller Falkner aus Leidenschaft mit Sinn für Tradition und unberührte Natur. Seine Tochter Lisa (28), studierte Försterin und ausgebildete Falknerin, sie soll einmal den Familienbetrieb übernehmen. Ihr Bruder Elias (38) hat sich auf die Beizjagd mit Greifvögeln spezialisiert. Und Ralfs Ehefrau Hertha (66) kümmert sich liebevoll um die Aufzucht von Jungtieren und um verletzte Findlinge aus der freien Natur. Sie werden von den Schubachs fachkundig aufgepäppelt und wieder ausgewildert. Knapp 40 Greifvögel leben auf der Falknerei am Rennsteig und in der Außenstelle auf Burg Greifenstein vor den Toren von Bad Blankenburg. "Die Falknerei am Rennsteig" erzählt in drei Teilen von der liebevollen und mühsamen Aufzucht kleiner Falken, von der Ausbildung des Steinadlers Berryür die Beizjagd und von Lisas ehrgeizigem Vorhaben mit ihrem jungen Uhu Bubu. Er soll zur Hochzeit ihrer besten Freundin auf dem Marktplatz von Eisenach die Eheringe zum Brautpaar fliegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Falknerei am Rennsteig

