Eurosport 17:45 bis 20:05 Fußball U21-EM-Quali: Deutschland - Russland U21-EM-Qualifikation 2016-10-07 23:35 Live HDTV Merken Die Quali für die EM ist fast in trockenen Tüchern. Ein Sieg heute gegen Russland und die Qualifikation für die EM 2017 wäre geschafft. Dann kann Österreich das deutsche Team nicht mehr einholen. Trainiert wird die U21 mittlerweile von Stefan Kuntz. Ab September muss der auf die zukünftigen A-Nationalspieler Julian Brandt, Niklas Süle und Max Meyer verzichten. Doch auch der Rest des Kaders ist namhaft besetzt. So finden sich darin u.a. Niklas Stark, Mitchell Weiser, Mahmoud Dahoud, Serge Gnabry und Timo Werner. In Google-Kalender eintragen