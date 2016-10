RTS Un 15:00 bis 16:50 Sonstiges Une rentrée qui tourne mal USA 2015 Stereo Merken Orpheline de père, Jennifer n'a plus que sa mère, qui noie son deuil dans l'alcool. Arrivée à l'âge des études, elle décide de fuir cette ambiance délétère et part s'installer à l'université. Dès le premier jour, elle est abordée par un groupe de filles sympathiques, qui ne tardent pas à l'inviter à rejoindre leur sororité. Elle ignore que leur gentillesse est feinte, et qu'elle vient de tomber dans un piège? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scarlett Byrne (Jennifer Taylor) Nicole Muñoz (Alex Johnson) Sarah Dugdale (Gabrielle) Elise Gatien (Natalie Swanson) Melissa Roxburgh (Carly) Sarah-Jane Redmond (Melissa Taylor) Orion Radies (Darren) Originaltitel: Sorority Murder Regie: Jesse James Miller Drehbuch: Bryan Dick, Ken Sanders Musik: Christopher Nickel