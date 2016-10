RTS Un 09:20 bis 10:55 Sonstiges Clem N'aie pas peur petite soeur F 2013 Stereo Untertitel Merken Quand Caro et Jipé découvrent que Salomé est victime de harcèlement au collège, ils pensent pouvoir régler rapidement le problème. Pourtant le fait que Jipé soit prof et Michel proviseur n'arrange pas les choses bien au contraire... et c'est sans parler des initiatives de Caro aussi volcanique que protectrice ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Abril (Caroline Boissier) Laurent Gamelon (Jean-Paul Boissier) Lucie Lucas (Clem Boissier) Jade Pradin (Salomé Boissier) Carole Richert (Marie-France Brimont) Jean Dell (Michel Brimont) Mathieu Spinosi (Julien Brimont) Originaltitel: Clem Regie: Éric Le Roux Drehbuch: Emmanuelle Rey-Magnan, Juliette Keller, Aurélie Belko, Pascal Fontanille Musik: Fabien Nataf

