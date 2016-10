Das Erste 23:30 bis 01:00 Krimi Maria Wern, Kripo Gotland - Schneeträume S 2011 2016-10-07 03:10 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Reisebus muss eine Notbremsung hinlegen, denn mitten auf der Straße liegt ein totes Mädchen. In seinem schneeweißen Kleid sieht das Mordopfer aus wie ein Engel. Die 17-jährige Pfarrerstochter Cecilia war jedoch keine Heilige. Sie mobbte den geistig zurückgebliebenen Hausmeister ihres Gymnasiums, und auch die Mitschülerinnen hatten eher Angst vor ihr. Im Spind der Toten findet Maria Wern (Eva Röse) jede Menge teure Markenartikel. Der Vater, Pastor der örtlichen Kirchengemeinde, hat keine Ahnung, mit welchen Nebenjobs seine Tochter das nötige Kleingeld dafür verdiente. Während der gemeinsamen Ermittlungen kommen Maria und ihr Exfreund Patrik (Reuben Sallmander) sich wieder näher, doch sein Ungeschick mit ihren beiden Kindern wird bald zum Problem. Eine unerwartete Wendung nimmt der Fall mit dem Selbstmord des Klassenlehrers: Hat er sich das Leben genommen, weil Cecilia ihn brieflich wiederholt als Grapscher beschuldigte? In den Augen seiner Frau Kristina (Camilla Larsson) handelt es sich dabei um Verleumdungen. Tatsächlich habe die verruchte Schülerin ihren Mann in den Tod getrieben. Die Auswertung ihres Computers scheint Kristina recht zu geben: Cecilia bot sich auf einschlägigen Sex-Websites an. Dabei verdiente sie nicht nur viel Geld, sie lernte offenbar auch ihren Mörder kennen. Bevor Maria diesen fassen kann, liegt eine weitere Schülerin tot auf der Straße, wieder ist das Opfer in ein weißes Kleid gehüllt. In dieser packenden Verfilmung des gleichnamigen Romans von Anna Jansson jagt Maria Wern ein Phantom. Ihr Gespür für die besonderen Motive von Frauen führt die Ermittlerin einmal mehr zu einer unerwarteten Aufklärung. Eva Röse ist die Optimalbesetzung für diese sympathische Kriminalinspektorin, die diesmal ihr Privatleben neu sortieren muss. In dem bildgewaltigen Krimi - herrlich fotografiert in der winterlichen Landschaft Gotlands - sagt ein Bügeleisen mehr als 1000 Worte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Röse (Maria Wern) Allan Svensson (Thomas Hartmann) Peter Perski (Arvidsson) Ulf Friberg (Ek) Reuben Sallmander (Patrik) Tanja Lorentzon (Erika) Oscar Pettersson (Emil Wern) Originaltitel: Maria Wern Regie: Erik Leijonborg Drehbuch: Anders Brundin Kamera: Calle Persson Musik: Magnus Strömberg Altersempfehlung: ab 12