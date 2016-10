Das Erste 20:15 bis 21:45 Komödie Mein Sohn, der Klugscheißer D 2015 2016-10-11 15:30 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Herzliche Familienkomödie mit Alwara Höfels. Busfahrerin Debbie und ihr Sohn Jerôme könnten nicht unterschiedlicher sein. Als Jerôme nach einem Vorfall in der Schule zur Kinderpsychologin muss, stellt diese fest, dass der Junge hochbegabt ist, und empfiehlt, ihn auf ein Internat zu schicken, wo er gefördert werden kann. Für Debbie, die selbst im Heim aufwuchs, kommt das nicht infrage. Sie beginnt ihr eigenes, eigenwilliges Förderprogramm. – Warmherzige und frech erzählte Geschichte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alwara Höfels (Deborah Höffner) Maximilian Ehrenreich (Jerôme Höffner) Adam Bousdoukos (Marco Schmitz) Barbara Philipp (Dr. Kathrin Laas) Heikko Deutschmann (Dr. Kleybold) Oliver Törner (Schuldirektor) Zoran Pingel (Said) Originaltitel: Mein Sohn, der Klugscheißer Regie: Pia Strietmann Drehbuch: Pia Strietmann, Lea Schmidbauer Kamera: Eeva Fleig Musik: Martin Stock Altersempfehlung: ab 6