die nordstory - Vom Watt leben D 2016

Fischer, Forscher oder Lebensretter, sie alle haben eine spannende Aufgabe im Nationalpark Wattenmeer und sind fast täglich in diesem ganz besonderen Ökosystem unterwegs. Heino Behring ist erfahrender Gästeführer auf der Insel Juist und lebt vom Watt. Seine Spezialität: Wattwanderungen bei aufkommender Flut. Damit macht er den Feriengästen deutlich, wie gefährlich Ebbe und Flut sein können. Heino Behring hat sich jetzt eine Luftbildkamera gekauft, um sich auf seine Touren optimal vorbereiten zu können. Damit sucht er im Watt nach dem sichersten Weg für seine Abenteuer. Nils Sander ist einer der letzten Krabbenfischer, die ihre Netze fast ausschließlich im Watt auswerfen. Sein Kutter "Uranus" hat nur einen sehr geringen Tiefgang und ist damit bestens geeignet für das flache Wattenmeer. Vor vier Jahren hat er das Schiff von seinem Vater übernommen. Nils Sander ist bereits der Krabbenfischer in der vierten Generation. Jahrelang wurde der Preis für Krabben von niederländischen Großhändlern diktiert, immer verbunden mit Einbußen für die Fischer. Seit 2012 haben 100 Krabbenkutter eine eigene Erzeugergemeinschaft gebildet. Dadurch scheint sich die Einkommenssituation der Betriebe auf gutem Niveau zu stabilisieren. Und es wird für Fischer wie Nils Sander wieder möglich, vom Watt zu leben. Wie neues Leben im Watt entsteht, das erforschen seit zwei Jahren Forscher der Universitäten Oldenburg und Göttingen. Vor der Insel Spiekeroog haben sie im Wattenmeer zwölf künstliche Inseln aus Stahl aufgebaut. Sechs davon wurden mit Pflanzen aus der Salzwiese bepflanzt, die anderen sechs nur mit Sand befüllt. Regelmäßig kontrollieren die Wissenschaftler nun die Vegetation und dokumentieren jede noch so kleine Veränderung. Letztendlich soll nachgewiesen werden, was passieren muss, damit neue Inseln im Wattenmeer entstehen können. Die Studenten und Doktoranden wohnen in den Unterkünften des Forschungszentrums Wittbülten auf Spiekeroog, um das Geld für teure Übernachtungen zu sparen. Dort nutzen sie auch die Labore. Seit fast 50 Jahren ist Kapitän Gerhard Eilers im Watt unterwegs. Er ist ein Original der Insel Juist. Dort kennen ihn alle nur als "Herzi". Mit dem Ausflugsschiff "Wappen von Juist" bringt er Urlaubsgäste nach Norderney und Borkum oder zu den Seehundbänken. Als einziges Schiff darf er auch die Vogelschutzinsel Memmert anfahren. Dort verlassen die Fahrgäste dann auf abenteuerliche Weise über eine Leiter das Schiff. Mit seinen 73 Jahren denkt "Herzi" Eilers ans Aufhören, wenn sich ein Nachfolger findet, der die Urlaubsfahrten fortsetzt. "die nordstory" begleitet Fischer, Forscher und Wattführer und gibt authentische Einblicke in den Alltag im Nationalpark Wattenmeer. Gefördert mit Mitteln der nordmedia Fonds GmbH in Niedersachsen und Bremen.

Regie: Johann Ahrends