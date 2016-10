NDR 07:20 bis 08:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2287 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Gunter und Merle genießen es, beim gemeinsamen Aussortieren von Gunters Kleidung in Erinnerungen zu schwelgen. Da ist es für Gunter nur selbstverständlich, dass er ihr nach einem Essen mit Mathis anbietet, auf dem Gut zu übernachten. Als er ihr am Morgen Frühstück ans Bett bringt, wird ihm mit Blick auf die schlafende Merle bewusst, was er schon lange ahnt - und er gesteht Mathis: Er liebt Merle immer noch. Mielitzer freut sich über den Streit zwischen Sydney und Gunter, auch, wenn er für seinen Geschmack zu schnell beigelegt wird. Er beschließt, Sydney von nun an auf ihn zukommen zu lassen, statt sich anzubieten. Die Taktik scheint aufzugehen. Hajo überlegt inzwischen ernsthaft, aus Liebe zu Erika sein Haus im Taunus zugunsten eines WG-Hauses zu verkaufen. Doch zunächst arrangiert Erika für Hajo eine Überraschungs-Geburtstagsparty und verdonnert Hannes zum Angeln mit ihm. Vicky organisiert für Sydney eine Modenschau und kann es sich nicht verkneifen, Patrick zwecks Verkupplung in Kims Umkleidekabine zu lotsen. Kim wirft sauer hin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger Mielitzer) Constantin Lücke (Patrick Mielitzer) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Christoph Klünker, Laurenz Schlüter Drehbuch: Justine Baltrusch Kamera: Till Sündermann, Ulli Köhler Musik: Tunepool

