ZDF neo 05:25 bis 06:15 Krimiserie Death in Paradise Von Liebe und Tod GB, F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Ermittler auf Saint-Marie haben es mit einem komplizieren Mordfall zu tun: Ein junger Backpacker wurde erschossen - aber wie konnte der Täter unbemerkt in den abgeschlossenen Raum gelangen? Unterdessen hat Detective Inspector Humphrey Goodman ein Date. JPs Hochzeit steht vor der Tür. Wird er es denn am Ende bis vor den Traualtar schaffen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joséphine Jobert (DS Florence Cassell) Kris Marshall (DI Humphrey Goodman) Danny John-Jules (Officer Dwayne Myers) Tobi Bakare (Officer JP Hooper) Owain Arthur (Griff Morgan) Ariyon Bakare (Astor Henri) Sally Bretton (Martha Lloyd) Originaltitel: Death in Paradise Regie: Richard Signy Drehbuch: Matthew Barry Kamera: Sue Gibson Musik: Magnus Fiennes